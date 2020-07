A demissão de professores e coordenadores de cursos da Universidade Positivo (UP) na última semana deixou um clima de apreensão e incerteza no ambiente acadêmico. O número de demissões não foi divulgado. A Cruzeiro do Sul Educacional, grupo que ano passado comprou a UP, dispensou por chamada de vídeo os educadores alegando que não teria necessidade de mantê-los pois alguns cursos passarão a ter aulas por Educação a Distância (EAD).

O Sindicato dos Professores do Ensino Superior de Curitiba e Região Metropolitana (Sinpes) vai se reunir nesta segunda-feira (6) para buscar uma solução aos professores. O Sinpes não descarta uma ação coletiva na Justiça para ter o retorno dos professores nas salas de aula.

Solange Fernandes, professora do curso de Serviço Social, foi uma das vítimas do corte da semana passada. Uma das responsáveis por implementar o curso na Universidade Positivo, ela já estava sofrendo com a redução salarial com a diminuição da carga horária. No entanto, não esperava esta decisão mais radical por parte da UP.

“Eu recebia R$ 2.400 por mês e caiu para R$ 1.040, sem eu ser avisada desta redução. A coordenadora foi demitida antes e quando recebi a ligação deles, imaginei que seria a próxima. O responsável foi até educado, pois passou o dia inteiro demitindo pessoas”, relata Solange. “Ele falou que a Cruzeiro do Sul estava tomando algumas medidas e que eu não fazia mais parte do quadro de colaborador. Na hora, pensei nos alunos que também serão afetados. Fiquei muito abalada, pois construímos tudo”, finaliza Solange, que também é professora da Pontificia Universidade Católica (PUC-PR).

Segundo o Sinpes, além das demissões, as horas de trabalho dos professores têm sido cortadas pela Cruzeiro do Sul, que suspendeu inclusive projetos de extensão e de ensino como forma de economia que gira em torno de R$ 3 milhões por mês, grande parte advinda da folha de pagamento. Outras denúncias seriam o não pagamento de direitos como o adicional noturno e reformulações das matrizes curriculares para diminuir a carga horária.

“Tudo isso é um tiro no pé. Essa ganância a curta prazo destrói trabalho de anos e é muita mesquinharia. Faremos uma reunião para entender melhor os problemas e vamos orientar os professores a buscar seus direitos, seja em uma ação individual ou coletiva. Infelizmente, não existe uma rescisão contratual dentro do sindicato, ou seja, o professor coloca a cabeça e o empregador, a guilhotina”, comenta o presidente do Sinpes, Valdyr Perrini,

Centro acadêmico cobra

As demissões também geraram revolta entre os universitários da UP. O Centro Acadêmico de Ciências Biológicas (CacBio) divulgou um texto nas redes sociais criticando a demissão da coordenadora do curso, a professora Ana Meyer, que ministrava aula em três disciplinas.

“A demissão foi abusiva e sem nenhuma justificativa. O que caracterizaria a demissão por parte da reitoria de uma professora com tal nível de reconhecimento e qualificação, ainda mais em um momento de pandemia, em pleno ano letivo, em que os alunos não tiveram nem suas avaliações do segundo bimestre corrigidas?”, questiona nota do CacBio.

“Os estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Positivo repudiam a demissão da professora Ana Meyer. Por isso, exigimos explicações da Reitoria da Universidade Positivo sobre a demissão da professora”, cobra o texto do centro acadêmico.

Fala Positivo

Em nota, a Universidade Positivo informa que os recentes desligamentos fazem parte da rotatividade normal de funcionários. A instituição reforça que valoriza os profissionais que já fizeram ou ainda fazem parte de seu corpo docente, pois eles são essenciais para cumprir o objetivo de oferecer uma educação de excelência.

