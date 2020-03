O delegado Eric Busetti, 45 anos, teria passado o dia discutindo com a esposa antes de assassiná-la a tiros com a enteada na noite de quarta-feira (4). A esposa do delegado, Maritza Guimarães de Souza, 41 anos, também era policial, escrivã da Polícia Civil. Já a filha dela, Ana Carolina de Souza, tinha 16 anos. Busetti, que estava lotado na Delegacia do Adolescente, foi autuado por duplo feminicídio e também vai responder na esfera administrativa na Polícia Civil.

publicidade

“Sabemos que houve uma discussao que perdurou durante o dia todo e culminou no duplo homicidio”, aponta a delegada Camila Ceconello, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelo inquérito.

LEIA MAIS – Cohab de Curitiba alerta para golpe pelo Facebook

Busetti e Maritza estariam em processo de separação. O corpo da mãe foi encontrado em cima do corpo da filha na sala da casa – o que indica que Mariltza pode ter tentado proteger a adolescente antes dos disparos. No total, foram disparados nove tiros. Busetti não quis prestar esclarecimentos à polícia.

Com os disparos, a filha do casal, de apenas 9 anos, que estava dormindo acordou. Busetti então levou a criança até a casa de um vizinho e teria afirmado que havia cometido uma loucura. A Polícia Militar (PM) foi acionada e o delegado se entregou sem resistência. O Centro de Operações Especiais Policiais (Cope) da Polícia Civil, que acompanha desvios de funções de policiais, também foi ao condomínio e conduziu o policial até a DHPP. “O autor estava esperando a polícia, com a arma no chão. Ele prontamente se entregou e não manifestou nada, vai falar apenas em juízo”, esclarece a delegada.

Corregedoria

Maritza trabalhava no setor de protocolo geral da Polícia Civil. Além do inquérito criminal conduzido pela DHPP, que deve ser concluído em dez dias, a Corregedoria da Polícia Civil abriu inquérito na esfera administrativa. “Ele foi autuado e afastado preventivamente até o encerramento da investigação”, afirma o delegado e corregedor Marcelo Lemos. Busetti está sujeito a demissão da Polícia Civil.