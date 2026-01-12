Eventos climáticos extremos

Defesa Civil orienta sobre segurança em vendavais e tornados em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 12/01/26 12h03
Defesa Civil divulga orientações para enfrentar vendavais e tornados. Foto: Daniel Castellano/SMCS (arquivo)

A Defesa Civil de Curitiba reforça medidas preventivas e de segurança para reduzir riscos durante eventos climáticos extremos, como vendavais e tornados, cada vez mais frequentes na cidade. O órgão destaca a importância de cuidados antes, durante e após esses fenômenos para evitar acidentes e facilitar a recuperação de áreas atingidas.

Marcelo Adriano Alves dos Santos, chefe de Planejamento da Defesa Civil de Curitiba, orienta que em casos de emergência, os cidadãos devem acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Entre as principais recomendações preventivas estão: revisar a resistência da casa, especialmente o telhado; manter janelas e portas bem fechadas; retirar objetos de varandas que possam ser arremessados pelo vento; desligar aparelhos elétricos e fechar o registro de gás; e manter árvores podadas para reduzir o risco de queda de galhos.

Durante as tempestades, é fundamental evitar áreas de risco como precipícios, encostas, locais próximos à fiação elétrica e estruturas como outdoors. Em caso de tornado, a orientação é buscar abrigo em locais subterrâneos ou, na ausência destes, em corredores internos no piso mais baixo da edificação.

Após os eventos, a Defesa Civil recomenda colaborar com a limpeza e recuperação das áreas afetadas, ajudar vizinhos atingidos, evitar contato com cabos elétricos caídos e procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo caso necessite de apoio com mantimentos ou abrigo.

