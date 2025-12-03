Tempo

Defesa Civil emite alerta para tempestades localizadas em Curitiba nesta quarta

Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 03/12/25 15h05
Tempo fechado em Curitiba
Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Curitiba e região metropolitana estão sob alerta para tempestades localizadas nesta quarta-feira (03/12). O aviso da Defesa Civil do Paraná tem validade das 14h25 até às 20h25, com previsão de chuvas locais fortes e rajadas de vento pontuais ao longo da tarde.

O comunicado abrange toda a capital paranaense e cidades vizinhas como Pinhais, Araucária e São José dos Pinhais. Municípios do litoral paranaense, como Morretes e Antonina, também estão incluídos no alerta.

Confira:

Inmet emite alerta de tempestade para Curitiba e litoral

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçou o cenário com um aviso de cor amarela – que indica perigo potencial de tempestade – para Curitiba, região metropolitana, litoral e outras regiões do Paraná.

Segundo o Inmet, a previsão aponta para possibilidade de chuvas de até 50 milímetros até o final do dia, com ventos intensos que podem alcançar 60 km/h e chance de queda de granizo. Apesar da intensidade prevista, o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos é considerado baixo.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos números 199 ou 193.

