A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Curitiba emitiu um alerta, por volta das 15h desta quinta-feira (6), para riscos de chuvas intensas, vendaval e raios, para as próximas horas em Curitiba. Apesar de já ter chovido, o alerta permanece, pois com o calor e a instabilidade, o “bicho ainda pode pegar”.

Segundo a Defesa Civil, o essencial na hora da chuva é ter atenção para alguns pontos importantes. “Os moradores devem manter calhas e bueiros limpos para prevenir o risco de entupimento durante o período da chuva”, lembra o coordenador municipal da Defesa Civil, Nelson de Lima Ribeiro.

Quando for possível, o ideal é adiar a saída de casa, a pé ou de carro, durante o temporal. “Os veículos de comunicação e o aplicativo Curitiba APP, da Prefeitura, trazem informações em tempo real sobre onde está chovendo, volume de água, danos de momento para o cidadão se prevenir e evitar localidades onde existam ocorrências provocadas pela chuva”, indica.

Fatores como baixa luminosidade e efeitos imprevistos devem ser levados em conta. “É melhor atrasar ou desmarcar um compromisso do que sair de casa em meio a situações climáticas adversas”, complementa o coordenador da Defesa Civil.

Durante a chuva

Quem estiver em casa deve retirar aparelhos elétricos da tomada, para evitar risco de curtos-circuitos ou até de um princípio de incêndio.

Enquanto houver descarga elétrica, a orientação é que se evite o uso de aparelhos como telefone celular (principalmente se conectado à tomada), batedeira, chuveiro e secador. No período natalino também é importante desligar as decorações luminosas ao sair de casa e durante a chuva.

Se a água começar a subir ou entrar dentro de casa, o ideal é colocar os móveis em uma superfície elevada, além de retirar alimentos e documentos das prateleiras mais baixas.

Na rua, os motoristas devem redobrar a atenção: os faróis devem ser ligados e a velocidade diminuída. “A gentileza também deve ser praticada no trânsito, sem ‘fechar’ o carro da faixa ao lado, principalmente nesses momentos em que o trânsito vai fluir de forma mais devagar”, alerta.

Se perder a visibilidade por causa da chuva, o motorista deve parar o carro no acostamento, evitando ficar embaixo de árvores e em postos de gasolina, para não correr riscos de queda de galhos ou de estruturas metálicas.

“Em caso de alagamento deve ser observado o nível da água: o limite é no meio da roda do carro. Se aumentar, a pessoa precisa parar o carro assim que possível e, mesmo sob chuva, com a janelas aberta para facilitar a saída do veículo se a situação piorar”, completa Ribeiro.

Após a chuva

Quando a chuva passar, é indicado que o indivíduo faça a limpeza de utensílios, objetos e cômodos que tenham entrado em contato com a água. Assim, evita-se doenças.

A Defesa Civil orienta que pedestres e motoristas não passem por cima de áreas alagadas. “Buracos podem ter sido abertos durante a chuva”, diz Ribeiro.



Em uma emergência ou se tiver dúvidas, o cidadão pode ligar para o telefone de emergência 199 da Defesa Civil. Para retirada de árvores da via pública, o contato é a Central 156 de Atendimento ao Cidadão.