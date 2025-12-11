Defesa Civil de Curitiba planeja Operação Verão 2025/2026 com regionais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Defesa Civil de Curitiba realizou uma reunião nesta quinta-feira (11/12) com representantes das dez administrações regionais da cidade para elaborar estratégias da Operação Verão 2025/2026. O objetivo é prevenir desastres que possam ocorrer durante as ondas de calor e fortes chuvas típicas do verão curitibano.

Durante o encontro, foi estabelecido que a operação será baseada em três pilares: Prontidão Total, Execução Integrada e Comunicação Contínua. A Prontidão Total envolve a preparação de equipes e materiais em todas as regionais, além de testes de comunicação. A Execução Integrada centraliza o recebimento de chamados e coordena os atendimentos. Já a Comunicação Contínua abrange a emissão de alertas, relatórios de atendimento e divulgação de informações ao público.

O coordenador da Defesa Civil, inspetor Nelson Ribeiro, destacou que os eventos climáticos extremos estão se tornando mais comuns globalmente. Ele afirmou que, com um trabalho preciso e organizado, é possível minimizar danos materiais e evitar fatalidades. Ribeiro também mencionou a ocorrência recente de rajadas de vento incomuns na cidade, reforçando a necessidade da operação.

Os representantes das regionais combinaram ações conjuntas e agendaram reuniões futuras para alinhar detalhes da operação. Participaram do encontro administradores regionais, representantes da Guarda Municipal, da Secretaria do Governo Municipal e da Secretaria Municipal da Educação, além de outros servidores municipais.