Defesa Civil de Curitiba planeja ações de prevenção para 2026

A Defesa Civil de Curitiba realizou nesta sexta-feira (6/2) uma reunião para alinhar as atividades de 2026. O encontro, organizado pelo coordenador Inspetor Nelson Ribeiro, teve como objetivo planejar ações de prevenção e contenção de desastres e emergências.

Um dos principais tópicos discutidos foi a futura reestruturação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec). Está prevista a aquisição de equipamentos pesados como caminhões e retroescavadeiras para uso exclusivo da Defesa Civil, o que permitirá uma resposta mais rápida em situações de emergência.

O coordenador Nelson Ribeiro informou que uma das prioridades para 2026 será aproximar as ações da Defesa Civil da população, especialmente em comunidades mais vulneráveis. Isso inclui o fortalecimento do Projeto Família Resiliente, que treina moradores para agir em eventos adversos como extremos climáticos e incêndios.

Também estão previstos a ampliação dos programas Conhecer Para Prevenir e os Planos de Auxílio Mútuo em empresas e hospitais, que capacitam profissionais para situações de urgência. Além disso, a Defesa Civil busca expandir parcerias com órgãos que realizam medições meteorológicas, visando melhorar a antecipação de eventos climáticos extremos.