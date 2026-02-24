Defesa Civil de Curitiba capacitará servidores para prevenção de desastres

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Defesa Civil de Curitiba realizará um curso de capacitação para servidores das dez administrações regionais da capital nos dias 24, 25 e 26 de março. O objetivo é preparar os funcionários para a prevenção e contenção de desastres e emergências. A iniciativa foi discutida em reunião nesta terça-feira (24/2) na Secretaria do Governo Municipal, com a presença de administradores regionais e técnicos da Defesa Civil.

O curso terá duração de 40 horas e abordará temas como gestão e proteção da defesa civil, incluindo diretrizes, ações e responsabilidades para prevenção, preparação, resposta e recuperação diante de desastres naturais. Os servidores aprenderão sobre atuação em crises, identificação de abrigos e procedimentos de evacuação.

Além da capacitação, a Defesa Civil planeja aproximar suas ações da população, especialmente em comunidades mais vulneráveis. O Projeto Família Resiliente será fortalecido, levando agentes para treinar moradores sobre como agir em eventos adversos como extremos climáticos e incêndios.

A Defesa Civil também passará por uma reestruturação, adquirindo equipamentos pesados como caminhões e retroescavadeiras para uso exclusivo em situações de emergência. Isso permitirá uma resposta mais rápida e eficiente em casos de desastres.

Veridiana Maranho, administradora da Regional Bairro Novo, destacou que a iniciativa demonstra a preparação de Curitiba para enfrentar mudanças climáticas e atender melhor a população em momentos críticos.