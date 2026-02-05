Antes do temporal

Defesa Civil de Curitiba busca integrar dados climáticos com Simepar e IAT

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 05/02/26 18h05
Defesa Civil articula integração de dados climáticos com Simepar e IAT. Na foto, o Engenheiro Civil do Simepar ilson Haruki, defesa civi Paulo Souza, coordenador de Infraestrutura do Simepar Luis Fernando Grodzki, Engenheiro Civil do IAT Guilherme Pascoal e o coordenador da Defesa Civil de Curitiba, Inspetor Nelson Ribeiro. Curitiba, 05/02/2026. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

A Defesa Civil de Curitiba reuniu-se nesta quinta-feira (5/2) com técnicos do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) e Instituto Água e Terra (IAT) para estabelecer meios de compartilhamento de dados meteorológicos e hidrográficos. O objetivo é aprimorar as previsões climáticas e o controle de rios, barragens e córregos na cidade.

Atualmente, a Defesa Civil de Curitiba conta com 15 estações meteorológicas próprias e utiliza três estações do Simepar. Com a integração proposta, a cidade poderá ter acesso aos dados das 85 estações do IAT espalhadas pelo Paraná, ampliando significativamente sua capacidade de prevenção e resposta a eventos climáticos extremos.

O coordenador da Defesa Civil de Curitiba, inspetor Nelson Ribeiro, destacou que o foco inicial será a Região Metropolitana de Curitiba. “Com o compartilhamento de dados, a administração poderá tomar as melhores decisões para gerir a cidade. Quanto mais informações de qualidade, melhor será o atendimento à população”, afirmou.

A iniciativa também prevê a possibilidade de disponibilizar essas informações para instituições de pesquisa e universidades, visando embasar estudos científicos que possam orientar futuras políticas públicas. Os próximos passos incluem definir os trâmites técnicos e administrativos necessários para a integração, bem como determinar quais estações do IAT participarão da primeira fase do compartilhamento.

Participaram da reunião representantes do Simepar, IAT e Defesa Civil, demonstrando o esforço conjunto para aprimorar o monitoramento climático e hidrológico na região.

