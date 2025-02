Decreto define dias de recesso e feriados em Curitiba em 2025

Os feriados, pontos facultativos e recessos da prefeitura de Curitiba estão definidos para o ano de 2025. Serão mais de 20 datas em que o funcionalismo público não irá trabalhar. A definição ocorreu na última semana.

O decreto que estabelece as datas foi assinado pelo prefeito Eduardo Pimentel e pelo secretário do Governo Municipal, Marcelo Fachinello, e publicado no Diário Oficial.

O calendário divulgado inclui os feriados do ano, mesmo quando eles caem nos fins de semana (ver data abaixo). Já nos dias de feriado religioso municipal, as unidades da Prefeitura funcionarão em regime de ponto facultativo.

De acordo com o edital, o estabelecimento das datas leva em conta o princípio da economicidade no serviço público, no que se refere ao consumo de energia elétrica, água, transporte, telefonia, materiais de trabalho. As datas para a suspensão do expediente, entre feriados e fins de semana, foram definidas levando em conta o fato de serem dias com menos demanda de atendimento pelo cidadão.

Vale reforçar que as unidades educacionais da Secretaria Municipal da Educação seguirão o calendário escolar definido na Instrução Normativa 9/2024, em conjunto com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Calendário

3 e 4 de março (segunda e terça-feira) – carnaval – ponto facultativo

5 de março – Quarta-Feira de Cinzas – suspensão do expediente até as 14h

17 de abril (quinta-feira) – suspensão do expediente

18 de abril – Sexta-Feira Santa – feriado nacional

21 de abril (segunda-feira) – Tiradentes – feriado nacional

1º de maio (quinta-feira) – Dia Mundial do Trabalho – feriado nacional

2 de maio (sexta-feira) – suspensão do expediente

19 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi – feriado religioso municipal

20 de junho (sexta-feira) – suspensão do expediente

7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil – feriado nacional

8 de setembro (segunda-feira) – Nossa Senhora da Luz – feriado religioso municipal

12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida – feriado nacional

2 de novembro (domingo) – Finados – feriado nacional

15 de novembro (sábado) – Proclamação da República – feriado nacional

20 de novembro (quinta-feira) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra – feriado nacional

21 de novembro (sexta-feira) – ponto facultativo (transferência do dia do Servidor Público, celebrado dia 28 de outubro)

22 a 31 de dezembro (segunda a quarta-feira) – recesso

25 de dezembro (quinta-feira) – Natal – feriado nacional