Decorações natalinas de Curitiba encantam visitantes até 6 de janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As decorações do Natal de Curitiba continuam encantando moradores e turistas mesmo após o fim da programação oficial. As ambientações temáticas espalhadas pela cidade poderão ser apreciadas até 6 de janeiro, Dia de Reis.

Do Centro aos bairros, é possível fazer um roteiro gratuito para admirar árvores iluminadas, guirlandas, corredores de luz e esculturas gigantes. Destaque para a Torre Panorâmica, com seus 109,5 metros de altura toda iluminada.

Árvores natalinas em pontos estratégicos

A Prefeitura instalou mais de 50 árvores natalinas em locais de grande circulação como parques, calçadões e avenidas. A maior delas, com 35 metros e 20 toneladas, está no Parque Barigui. Seis novos endereços receberam árvores este ano, incluindo o Parque Papa Francisco e a Praça das Nações.

Duas ‘árvores vivas’ de 8 metros, decoradas com 7,5 mil vasos de sálvias vermelhas, podem ser vistas no Jardim Botânico e no Largo da Ordem. Prédios históricos do Centro também ganharam decoração especial, com guirlandas e iluminação nas fachadas.

Nos parques e praças, as decorações convidam a explorar a cidade à noite. O Bosque do Alemão tem estrelas de Belém no portal e iluminação na trilha de João e Maria. No Centro, a Praça Santos Andrade reúne adereços lúdicos e árvores gigantes em frente à UFPR.

A tradicional Rua Iluminada da Família Moletta, no Umbará, segue aberta até 4 de janeiro com 1,5 milhão de lâmpadas LED e decorações especiais. O presépio em tamanho real da Regional Bairro Novo também pode ser visitado até 6 de janeiro na igreja do Umbará.