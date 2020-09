Mais 495 moradores de Curitiba estão infectados com o novo coronavírus. Além deles, outras 12 pessoas que já haviam testado positivo, morreram em decorrência de complicações provocadas pela doença. Os novos dados, divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta sexta-feira (4) aumentam para 34.812 o total de casos casos confirmados e para 1.051 os óbitos por covid-19, registrados desde março.

A piora de indicadores da pandemia, que sofreram consideráveis alterações nos últimos dias – como o aumento de 700 casos ativos na última semana – fizeram com que Curitiba decidisse retornar, nesta sexta-feira, às restrições da bandeira laranja do protocolo de combate ao coronavírus. A cidade estava em bandeira amarela desde o dia 18 de agosto.

Na capital, ainda de acordo com a atualização do boletim epidemiológico municipal, há atualmente 4.576 pacientes infectados com o novo coronavírus na fase ativa da doença, naquela em que podem transmitir o vírus Sars-CoV-2. Por outro lado, 29.185 pacientes superaram a covid-19 e estão recuperados.

Vítimas fatais

As novas vítimas fatais da covid-19 são nove homens e três mulheres, com idades entre 55 e 97 anos. Estas pessoas que perderam suas vidas para a doença tinham doenças crônicas e estavam internadas em hospitais da cidade. Dos novos óbitos, cinco aconteceram nas últimas 48 horas e os outros sete, que eram investigados, entre os dias 24 de agosto e 1º de setembro.

Situação nos hospitais

Curitiba tem nesta sexta-feira, 81% dos 349 leitos de UTIs exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) ocupados, de acordo com informações da prefeitura de Curitiba. Na cidade, ainda segundo a administração municipal, restam 67 leitos do de UTI SUS livres nos hospitais, que podem atender pacientes com coronavírus ou com síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

Atualmente, 495 pacientes que testaram positivo para covid-19 estão internados em hospitais das redes pública e particular de Curitiba, sendo que 183 deles ocupam leitos em unidades de terapia intensiva (UTI).

Coronavírus no Brasil

