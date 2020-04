Ruas movimentadas, bares e restaurantes cheios de segunda a segunda. Essa era a realidade de Bérgamo, cidade localizada na região da Lombardia, na Itália, epicentro da pandemia do coronavírus no país. Nas últimas semanas, o barulho do trânsito deu lugar às sirenes das ambulâncias e as vias ficaram praticamente desertas.

Esse é o relato da curitibana Camila Schenkel, 31 anos, que mora em Bérgamo desde o início de 2018. “Moro no centro da cidade, então é trânsito movimentado praticamente toda hora. Agora, só o que escutamos são as ambulâncias mesmo. É muito triste”, disse.

De acordo com o último balanço da Defesa Civil, a região da Lombardia registrou 42.161 casos positivos do Covid-19. No total, foram 6.818 mortes. Nos últimos dias, imagens de caminhões militares com diversos corpos já haviam gerado uma enorme comoção em todo o mundo. Em toda a Itália, são mais de 11 mil mortes.

“Ninguém se preocupou com o coronavírus no começo por aqui. Ninguém deu bola. O Governo confirmava os casos, mas não tomava nenhuma medida. Depois que aumentou o número de mortes é que houve uma mudança no estilo de vida do povo daqui”, ressaltou Camila.

De acordo com a curitibana, os italianos de Bérgamo eram acostumados a frequentar restaurantes diariamente e a aglomeração de pessoas era algo comum. “Foi negligência total do povo no começo”, destacou.

“Bomba biológica”

No último dia 24, o prefeito de Bérgamo, Giorgio Gori, afirmou em suas redes sociais que o jogo entre Atalanta e Valência, realizado no dia 19 de fevereiro, válido pela Liga dos Campeões, serviu para o aumento do contágio na cidade. O confronto aconteceu em Milão, um dos municípios mais afetados pelo coronavírus.

“O jogo foi uma bomba biológica. Naquela época, não sabíamos o que estava acontecendo. O primeiro paciente na Itália surgiu em 23 de fevereiro. Se o vírus já estava em circulação, os 40 mil torcedores que foram ao San Siro (estádio) foram infectados. Ninguém sabia que o vírus estava circulando entre nós”, disse Gori.

