O cuteleiro de Curitiba, Milton Rodrigues, venceu a repescagem do programa Desafio Sob Fogo, do History Channel, e está na final da competição que reúne os maiores especialistas em forjamento de facas da América Latina. Na disputa desta quinta (24), Miltão das Facas ficou na frente do também brasileiro Sandro Boeck, do Rio Grande do Sul, que também foi à final.

publicidade

Os demais competidores do dia, a carioca Juliana Baioco e o mexicano Hector, ficaram pelo caminho. Juliana, que chegou a ganhar uma prova na primeira etapa, teve uma contratura muscular e não conseguiu terminar a faca.

Na próxima quinta-feira acontece a final da competição. Estarão reunidos Milton Rodrigues, de Curitiba, o gaúcho Sandro Boeck, Cléber Melo, do Distrito Federal, e o argentino Diego. A decisão será transmitida às 23h do dia 1° de outubro.

A Tribuna já contou a história do Milton Rodrigues nos Caçadores de Notícias.

Os leitores da Tribuna poderão concorrer a uma faca exclusiva forjada pelo cuteleiro Milton Rodrigues, finalista do Desafio Sob Fogo. Fiquem ligados que nesta segunda-feira serão divulgadas as regras do sorteio.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.