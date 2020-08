A participação do ferreiro Milton Rodrigues, morador do bairro Tingui, em Curitiba, no programa Desafio Sob Fogo, do canal History, ocorre nesta quinta-feira (13). Direto do México, a edição irá premiar o vencedor com 10 mil dólares.

A Tribuna do Paraná acompanha a trajetória do ferreiro desde agosto de 2019 quando ele contou do sonho de participar desta competição que reúne os melhores cuteleiros do Mundo. “Um dos sonhos é entrar e ir longe na versão da América Latina do programa Desafio Sob Fogo”, relatou na oportunidade.

Para chegar na televisão, Milton confeccionou uma faca e gravou todos os procedimentos. Em cinco horas, Milton produziu a faca. Após enviar o vídeo, um mês depois tocou o telefone com uma ligação de São Paulo avisando que ele tinha sido selecionado para a edição na Cidade do México com todas as despesas pagas. “Foi uma felicidade sem tamanho e espero chegar às finais. Estou igual uma criança que ganhou um presente, não tem preço. Só de ir ao Desafio Sob Fogo, já é um prêmio, pois são os melhores do Mundo. Lá, se separam os homens dos meninos”, ressaltou Miltão das Facas, como é mais conhecido pelos amigos.

