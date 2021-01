Estão abertas as vagas para o processo seletivo dos cursos técnicos de nível médio na modalidade presencial do Instituto Federal do Paraná (IFPR). As inscrições, que custam R$ 25, podem ser feitas até o dia 8 de fevereiro. Segundo a instituição, em 2021, a seleção será realizada por sorteio público, que será realizado de 1º a 3 de março. Ao todo são 3.015 vagas, 80% são destinadas às políticas de inclusão social e 20% à ampla concorrência.

LEIA MAIS – Preocupação com aglomerações faz Prefeito Greca cancelar o Carnaval de Curitiba

Conforme o IFPR, os sorteios públicos serão realizados virtualmente para vagas dos campi de Assis Chateaubriand, Astorga, Barracão, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Coronel Vivida, Curitiba, Foz do Iguaçu, Goioerê, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Quedas do Iguaçu, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

VIU ESSA? “Quando perdi os freios, só pensei em Deus e na família”, diz caminhoneiro salvo por área de escape; Vídeo!

“O sorteio público para o preenchimento das vagas dos cursos técnicos é a opção mais segura e democrática que poderia ser tomada neste momento de pandemia, tendo em vista que a maioria dos candidatos é adolescente e seria arriscado fazer com que se deslocassem e se reunissem nos locais de prova, ainda que fossem tomados todos os cuidados que a situação exige”, diz Amarildo Pinheiro Magalhães, pró-reitor de Ensino. “Além disso, o sorteio público coloca em nível de igualdade todos aqueles que buscam uma vaga nos cursos técnicos do Instituto Federal do Paraná”, conclui o pró-reitor.

Formas de oferta

O IFPR informa que os cursos técnicos de nível médio, na modalidade presencial, são ofertados de duas formas:

Integrada: oferecida a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental e organizada de modo que o estudante, a partir de única matrícula na instituição, conclua o Ensino Médio juntamente a uma habilitação profissional técnica de nível médio.

Subsequente: oferecida a quem já tenha concluído o Ensino Médio, conferindo habilitação profissional técnica de nível médio.

Isenções

De acordo com a organização do processo seletivo, a isenção da taxa de inscrição poderá ser oferecida ao candidato que comprove não poder arcar com tal ônus junto ao IFPR. A data limite para pedido de isenção é 29 de janeiro. Veja os detalhes no edital.

Em caso de dúvidas, enviar e-mail para ifpr2021@funtefpr.org.br.