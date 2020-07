Com o objetivo de oferecer conhecimento para que indústrias consigam encarar melhor a pandemia e, especialmente, o pós pandemia, o Sistema Fiep lançou uma nova plataforma de educação a distância customizada. O objetivo é oferecer para as indústrias paranaenses cursos online focados no setor, capacitando e qualificando os colaboradores.

“São cursos do Sesi, Senai e IEL, selecionados criteriosamente para atender às demandas específicas das indústrias, em uma plataforma totalmente nova, na qual as empresas escolhem e contratam os cursos que querem ofertar aos colaboradores, para que saiam muito mais preparados para o mercado após esta crise”, explica Giovana Chimentão Punhagui, gerente executiva de Educação do Sistema Fiep.

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Fiep foi totalmente reformulado e os cursos serão divididos em três categorias: básico, profissionalizantes e premium. A lista de cursos disponíveis pode ser consultado no site da área de educação a distância (EaD). Os cursos podem variar entre 4 e 40 horas.

Entre as áreas contempladas, o destaque fica para o tripé principal composto por Inovação, Gestão e Finanças, mas também há cursos nas áreas de Automação, Metalmecânica e Tecnologia da Informação (TI), que são bastante procurados pelas empresas. “Como os conteúdos são escaláveis, servem para indústrias de todos os portes, que podem contratar os cursos de acordo com as suas próprias demandas e dividi-los em trilhas do conhecimento”, afirma Diego Ramos Alves da Silva, coordenador de Educação e Negócios do Sistema Fiep

