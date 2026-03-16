Curso gratuito prepara gestantes para chegada do bebê em Curitiba

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O Instituto Curitiba de Saúde (ICS) está oferecendo um curso gratuito para gestantes beneficiárias nos dias 19 e 26 de março. O Curso de Gestantes do Programa Mãe Canguru visa preparar as futuras mães e seus acompanhantes para o nascimento e os primeiros cuidados com o recém-nascido, promovendo informação e acolhimento.

O curso será realizado no auditório do ICS e abordará temas como cuidados com o bebê, aleitamento materno, direitos da gestante, aspectos do parto e puerpério. Profissionais de diferentes áreas da saúde conduzirão as atividades, que incluem orientações, troca de experiências e esclarecimento de dúvidas.

As inscrições podem ser feitas presencialmente no ICS ou pelos telefones (41) 3330-6088 e (41) 3330-6050. As vagas são limitadas e os participantes receberão certificado. Além da edição de março, novas turmas estão programadas para junho, setembro e dezembro deste ano.

O Programa Mãe Canguru faz parte da Diretoria de Atenção Primária à Saúde e Serviços Gerais (DAPS) e busca fortalecer o cuidado integral à gestante e à família. Os encontros acontecem no auditório Jaime Lerner, localizado na Rua Santo Antônio, 400, no bairro Rebouças.