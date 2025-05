Curso gratuito na área de mecânica terá inscrição liberada e vagas restritas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta terça-feira (6), os moradores de Araucária podem se inscrever no curso gratuito de auxiliar de mecânica industrial. A capacitação é oferecida pela Prefeitura em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). As vagas são limitadas.

Serão disponibilizadas 30 vagas para o curso, que possui carga horária de 60 horas. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Agência do Trabalhador, situada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, nº 333. O atendimento ocorre das 8h às 16h30, com distribuição de senhas por ordem de chegada.

Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos e estar cursando o 9º ano ou já ter concluído o ensino fundamental. No momento da inscrição, é preciso apresentar os seguintes documentos:

Cópia original do RG e do CPF;

Comprovante de endereço atualizado;

Certidão de nascimento ou de casamento original;

Histórico escolar ou declaração de escolaridade.

Além disso, os candidatos deverão informar um e-mail ativo para receber as informações sobre a turma. As aulas terão início no dia 19 de maio e ocorrerão às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h às 22h. A conclusão está prevista para o dia 20 de agosto.

