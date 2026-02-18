Inscrições abertas

Curso gratuito ensina a montar loja virtual e aumentar vendas online

Por SECOM Tai
- Atualizado: 18/02/26 17h03
Abertas as inscrições para o curso “Monte sua loja virtual e transforme cliques em vendas”. - Na iamgem, Alan Reinaldim. Foto: Hully Paiva/SECOM

A Prefeitura de Curitiba, por meio do Vale do Pinhão, está oferecendo um curso online gratuito sobre como montar uma loja virtual e aumentar as vendas no comércio eletrônico. As inscrições estão abertas para o workshop “Monte sua loja virtual e transforme cliques em vendas”, que terá 18 horas de duração e início em 25 de fevereiro.

O curso é voltado para pessoas que desejam empreender no ambiente digital ou fortalecer negócios já existentes através do e-commerce. Com uma abordagem prática, o workshop guiará os participantes na criação de uma loja virtual pronta para operar, mesmo sem conhecimentos prévios em tecnologia.

Conteúdo e objetivos do curso

O conteúdo abordará temas como estruturação de loja virtual, cadastro de produtos, meios de pagamento e envio. Também serão ensinadas integrações com ferramentas como Google Analytics, Google Shopping, redes sociais e automação de marketing. O objetivo é capacitar os participantes a desenvolver uma estratégia prática de e-commerce e iniciar uma gestão baseada em dados.

O workshop será ministrado pelo empresário Alan Reinaldin, que compartilhará sua experiência de superação e sucesso no comércio eletrônico. As aulas acontecerão online, das 9h às 12h. Interessados podem se inscrever através do site oficial do programa.

