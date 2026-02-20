Curso gratuito de maquiagem e empreendedorismo abre inscrições em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mulheres a partir de 16 anos podem se inscrever gratuitamente para o curso Empreendedoras da Beleza, que será realizado de 3 a 23 de março no Cras do Bairro Novo, em Curitiba. A iniciativa, uma parceria entre o Governo do Estado, o Grupo O Boticário e a Secretaria Municipal da Mulher e Igualdade Étnico-Racial (Smir), oferece 30 vagas para capacitação em técnicas de maquiagem e empreendedorismo.

O curso, ministrado pelo Instituto Grupo O Boticário, abordará aspectos teóricos e práticos da maquiagem, além de fornecer conhecimentos sobre empreendedorismo no setor de beleza. As inscrições podem ser feitas através do link disponibilizado pela organização.

Segundo Marli Teixeira Leite, secretária da Mulher e Igualdade Étnico-Racial, a iniciativa atende a uma demanda identificada pelo programa de consultas públicas Fala Curitiba. O objetivo é oferecer capacitação profissional de alto nível para mulheres, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade.

O programa Empreendedoras da Beleza, criado pelo Instituto Grupo Boticário em 2021, já recebeu mais de 400 mil inscrições e formou 80 mil profissionais para o mercado da beleza no Brasil. A iniciativa visa proporcionar novas oportunidades de renda e desenvolvimento profissional para mulheres interessadas no setor.