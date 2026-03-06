Curso gratuito capacita mulheres para empreender no setor de beleza

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Trinta mulheres estão participando do curso gratuito Empreendedoras da Beleza em Curitiba, que oferece capacitação em maquiagem e empreendedorismo. A iniciativa, realizada no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Bairro Novo, é uma parceria entre o Governo do Estado, o Grupo O Boticário, a Secretaria Municipal da Mulher e Igualdade Étnico-Racial (Smir) e a Fundação de Ação Social (FAS).

O curso, que começou em 3 de março e vai até 23 de março, é ministrado pelo Instituto Grupo Boticário. As participantes recebem treinamento prático e teórico em técnicas de maquiagem, além de noções de empreendedorismo para impulsionar oportunidades de geração de renda.

Marina Gamiela, instrutora do curso, destaca que todas as vagas foram preenchidas rapidamente. Ao final do treinamento, as alunas estarão preparadas para atuar como maquiadoras profissionais, recebendo inclusive um kit completo de maquiagem para iniciar suas atividades sem custos adicionais.

O programa atende tanto iniciantes quanto profissionais que buscam aprimoramento. Além das técnicas de maquiagem, as participantes aprendem a utilizar redes sociais para promover seus serviços e desenvolver suas marcas pessoais.

Patrícia Gastão Urias, moradora do Capão Raso e já atuante como maquiadora, viu no curso uma oportunidade de aperfeiçoar suas habilidades. Esdra Pissinini, do Sítio Cercado, enxerga a iniciativa como uma chance de obter renda extra para sustentar seus três filhos.

O programa Empreendedoras da Beleza existe desde 2021 e já formou 80 mil profissionais em todo o Brasil, contribuindo para a inserção de mulheres no mercado de trabalho do setor de beleza.