Curso gratuito capacita mulheres para construção civil em Curitiba

A Prefeitura de Curitiba abriu inscrições para o curso gratuito Elas Constroem, que visa capacitar mulheres para atuar na construção civil. As aulas começam em 23 de março e serão realizadas no Senai – Campus da Indústria, no Jardim Botânico, de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h.

O curso é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Senai e Sinduscon-PR. O objetivo é qualificar tecnicamente e ampliar a presença feminina nos canteiros de obras.

As interessadas podem se inscrever nas dez unidades do Sine em Curitiba e nas três unidades do Sine Móvel que circulam pela cidade. O programa oferece formação em instalação de drywall, pintura de obras, revestimento cerâmico, eletricidade básica e manutenção de sistemas hidráulicos.

Oportunidades no mercado de trabalho

A construção civil é um setor em crescimento que oferece diversas oportunidades de trabalho. O curso busca facilitar a empregabilidade imediata das participantes, promovendo sua aproximação com empresas do setor.

Além da capacitação técnica, o projeto visa mostrar que o canteiro de obras pode ser um ambiente acolhedor e seguro para mulheres, com possibilidades de desenvolvimento de carreira.