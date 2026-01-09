Curso ensina arte como ferramenta para cuidado de idosos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um curso oferecido pela 43ª Oficina de Música de Curitiba mostrou como a música e as artes visuais podem ajudar cuidadores a melhorar a qualidade de vida de idosos. A atividade, que fez parte do bloco de Música Inclusiva do evento, foi encerrada nesta sexta-feira (9/1).

Conduzido pela professora aposentada Cleusa Erilene dos Santos Cacione, do curso de Música da Universidade Estadual de Londrina (UEL), o curso contou com a participação de Maria Irene Pellegrino de Oliveria Souza, docente aposentada de Artes Visuais da mesma instituição. As quatro participantes, de diferentes áreas profissionais, aprenderam a usar técnicas artísticas na abordagem de idosos.

Entre os recursos apresentados estavam o canto, o uso de instrumentos musicais e o desenho, visando estimular a participação dos idosos a partir de suas memórias afetivas e sensibilidade. O objetivo é descobrir pontos de conexão com cada indivíduo, considerando o crescimento desse segmento populacional.

O geriatra Gabriel Pizzatto Rudey Crovador, do Serviço de Atendimento Domiciliar da Secretaria Municipal da Saúde, destacou a importância da iniciativa: “A arte está entre as ferramentas capazes de estimular todos os domínios cerebrais e promover o envelhecimento autônomo e saudável. Essas atividades também podem reduzir a depressão, a ansiedade e promover a sociabilidade”.

As participantes do curso viram potencial para aplicar os conhecimentos adquiridos em diferentes contextos. Regina Benke, arte educadora aposentada, sugeriu compartilhar as técnicas com jovens para prepará-los para lidar com o envelhecimento no futuro. Já Margareth Caldas Fuchs, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, vislumbrou a possibilidade de propor essas atividades em instituições de longa permanência e centros de convivência para idosos.

Além de serem público-alvo desse novo curso, os idosos também participam ativamente da Oficina de Música de Curitiba como alunos. No curso de Coro, por exemplo, 108 dos 150 inscritos têm mais de 60 anos, demonstrando o interesse e engajamento dessa faixa etária em atividades artísticas e culturais.