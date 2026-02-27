Segurança Alimentar

Curso de gastronomia capacita moradores da CIC para mercado de trabalho

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 27/02/26 17h02
Conclusão do primeiro curso da Escola de Gastronomia Social, na Fazenda Urbana da CIC, com formação voltada ao preparo de carnes, aves e peixes. Na imagem, o instrutor de gastronomia do Senac, Eunedes Bordim e sua turma. Curitiba, 27/02/2026. Foto: Hully Paiva/SECOM

Dez moradores da Cidade Industrial de Curitiba (CIC) concluíram nesta sexta-feira (27/2) o primeiro curso da Escola de Gastronomia Social da Fazenda Urbana local. A formação de 15 horas, realizada em parceria com o Senac, capacitou os participantes no preparo de carnes, aves e peixes.

Durante o curso, os alunos aprenderam técnicas de manipulação de diferentes proteínas, boas práticas de higiene e organização profissional. O programa também abordou conceitos de sustentabilidade, incentivando o cultivo de hortas domésticas.

Milton Rui, aposentado de 65 anos, viu no curso uma oportunidade de aprendizado para aplicar em casa e na pastoral da igreja onde atua. Já Ana Cláudia Cândido, autônoma de 38 anos e filha de cozinheiros, enxerga a capacitação como um passo importante para seu futuro profissional, possivelmente com um negócio próprio.

Segundo o instrutor Eunedes Bordim, além das técnicas culinárias, o curso abordou práticas exigidas pelo mercado de trabalho, como organização e higiene. Os alunos tiveram a oportunidade de preparar carnes bovinas, suínas, frango, peixes e frutos do mar.

A iniciativa faz parte das ações da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) para oferecer qualificação profissional e incentivar práticas sustentáveis de alimentação na comunidade.

