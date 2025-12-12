Educação a distância

Curso de espanhol para servidores de Curitiba atinge mil inscritos

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 12/12/25 12h25
Sérgio José Firakovski, guarda municipal do Grupo de Operações Especiais da GM, é um dos mais de mil alunos incritos em menos de um mês no curso de espanhol para servidores da Prefeitura. Curitiba, 09/12/2025. Foto: Isabella Mayer/SECOM

O curso de Espanhol Instrucional para Atendimento ao Cidadão, oferecido pelo Instituto Municipal de Administração Pública (Imap) de Curitiba, alcançou a marca de mil inscritos. A capacitação, realizada na modalidade EaD, visa aprimorar a qualificação dos profissionais que atendem diretamente a população.

Com 80 horas de formação, o curso é dividido em quatro módulos e aborda expressões básicas de saudação, apresentação e orientações iniciais em espanhol, além de vocabulário funcional aplicado aos serviços públicos. Há conteúdos específicos para servidores da Secretaria Municipal da Saúde e da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito.

A demanda pela capacitação surgiu dos próprios servidores, especialmente das áreas da saúde. O Imap, em parceria com o Centro Cultural da Espanha, desenvolveu o curso após visitar diferentes equipamentos municipais que necessitam de atendimento em espanhol no dia a dia.

Sérgio José Firakovski, da Gerência de Operações Especiais da Guarda Municipal, destaca a importância do curso para atender imigrantes e turistas que visitam Curitiba. Já Rafaela Oliveira, da Unidade de Saúde Lotiguaçu, ressalta que a capacitação tem auxiliado no atendimento de cidadãos estrangeiros, especialmente venezuelanos.

Para quem não conseguiu se inscrever, novas matrículas estão previstas para fevereiro. As inscrições poderão ser feitas no Portal Aprendere.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.