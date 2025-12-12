Curso de espanhol para servidores de Curitiba atinge mil inscritos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O curso de Espanhol Instrucional para Atendimento ao Cidadão, oferecido pelo Instituto Municipal de Administração Pública (Imap) de Curitiba, alcançou a marca de mil inscritos. A capacitação, realizada na modalidade EaD, visa aprimorar a qualificação dos profissionais que atendem diretamente a população.

Com 80 horas de formação, o curso é dividido em quatro módulos e aborda expressões básicas de saudação, apresentação e orientações iniciais em espanhol, além de vocabulário funcional aplicado aos serviços públicos. Há conteúdos específicos para servidores da Secretaria Municipal da Saúde e da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito.

A demanda pela capacitação surgiu dos próprios servidores, especialmente das áreas da saúde. O Imap, em parceria com o Centro Cultural da Espanha, desenvolveu o curso após visitar diferentes equipamentos municipais que necessitam de atendimento em espanhol no dia a dia.

Sérgio José Firakovski, da Gerência de Operações Especiais da Guarda Municipal, destaca a importância do curso para atender imigrantes e turistas que visitam Curitiba. Já Rafaela Oliveira, da Unidade de Saúde Lotiguaçu, ressalta que a capacitação tem auxiliado no atendimento de cidadãos estrangeiros, especialmente venezuelanos.

Para quem não conseguiu se inscrever, novas matrículas estão previstas para fevereiro. As inscrições poderão ser feitas no Portal Aprendere.