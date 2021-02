O Cursinho Solidário está com inscrições abertas para a temporada 2021. O curso é dedicado exclusivamente para estudantes com famílias de baixa renda que desejam ingressar em universidades. O projeto, que começou em 2002 e ajudou mais de mil alunos, está com as inscrições abertas até o dia 14 de fevereiro. O cadastro é feito exclusivamente pelo site do Cursinho.

Para participar do processo seletivo, o interessado deverá atender aos seguintes requisitos – ter renda comprovada de um salário mínimo e meio por pessoa da família e ter estudado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas ou bolsa integral em escolas particulares.

A definição dos contemplados seguem três fases: pagamento da inscrição (R$ 65), redação e avaliação socioeconômica através de questionário, análise dos documentos comprobatórios e entrevista.

A avaliação socioeconômica, juntamente com a média da primeira fase, dará a classificação final. A relação de candidatos aprovados será divulgada no dia 19 de fevereiro, com aulas, por enquanto remotas, iniciando em março de 2021. Quando voltarem a ser presenciais, as aulas serão no Curso Positivo na Avenida Sete de Setembro, no bairro Batel.

Serviço

Cursinho Solidário

Valor da inscrição: R$ 65,00

Mais informações (41) 98843-6682 ou https://www.facebook.com/CursinhoSolidario