Moradores de diferentes bairros de Curitiba participaram de um panelaço contra o governo Jair Bolsonaro por volta das 20h30 desta sexta-feira (15). O anúncio do protesto foi divulgado nas redes sociais e ganhou proporções diante do aumento de casos de coronavírus em Manaus e a falta de oxigênio nos hospitais da região.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Beto Preto diz que vacinação pode não começar em 20 de janeiro. “Sem falsas expectativas”

Foram ouvidos panelaços nos bairros Alto da XV, Alto da Glória, Centro e Jardim Botânico. Além do barulho das panelas, as pessoas pediram rapidez no andamento da vacinação contra a covid-19, oxigênio para os pacientes de Manaus e saída de Jair Bolsonaro do cargo de presidente.