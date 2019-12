Aproveitar o recesso no trabalho e passar bons momentos em família. Assim muitos curitibanos e turistas decidiram curtir o sol nesta quinta-feira (26), data seguinte ao Natal, no Parque Barigui, em Curitiba. A maior área de lazer da capital paranaense teve um movimento maior do que de costume em dias úteis e a aposta que o verão promete ser intenso.

A estudante Gioveline Smaniotto, de 26 anos, aproveitou o dia de folga para caminhar com as amigas no parque. A caminhada tinha um propósito: perder um pouco das calorias da ceia de Natal. “Agora é caminhar bastante pensando no Ano Novo. Venho sempre no Barigui por ser mais perto de casa e por ter mais segurança”, relata.

Além de pensar no corpo, o bom tempo deixou as pessoas mais animadas para sair de casa e aproveitar o verão, que promete ser um pouco mais quente em relação aos anos anteriores. “O sol estava escondido e como estou de licença maternidade é a oportunidade de sair um pouco de casa ao lado do meu esposo e filho”, aproveita a corretora de imóveis Keron Ribeiro, 32 anos.

Parque Barigui estava cheio nesta quinta-feira (26). Foto: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná

Com o maior acúmulo de pessoas, o comércio espera aumentar a venda. O vendedor ambulante de sorvetes Waldenir Machado, 42 anos, trabalha todos os dias no Zoológico de Curitiba, mas agora trocou o ponto de venda pelo Barigui. “Fim de semana e feriado é sempre melhor, mas aposto neste tempo bom para ganhar um pouco mais. Estamos precisando”, ressaltou o vendedor que está no ramo há dois anos.

Estação mais quente

O verão começou na madrugada do último domingo (22) e a previsão que em Curitiba e no restante do Estado a temperatura não se altere muito em comparação aos anos anteriores, com chuvas dentro da média histórica. A média histórica no Paraná em janeiro, fevereiro e março é de mínima de 16,2°C e máxima de 25,7°, o que deve se repetir neste verão. A estação termina no dia 20 de março.