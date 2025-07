Curitibanos acertam cinco números na Mega Sena e levam quase R$ 27 mil

Na noite desta terça-feira (16), a Mega Sena realizou o sorteio do concurso 2888, com prêmio principal estimado em R$ 46 milhões. E a bolada foi direto para o Sul do país: uma única aposta do Rio Grande do Sul acertou as seis dezenas e ficou milionária.

Mas Curitiba também teve seus momentos de glória, ainda que não milionários. Apostadores da capital paranaense acertaram cinco dos seis números sorteados e levaram para casa um bom dinheiro: cada um embolsou R$ 26.962,60, valor referente à quina.

Deu boa na quina!

Resultado Mega Sena 2888: 03 – 09 – 15 – 27 – 39 – 59

Ao todo, 131 apostas em todo o Brasil acertaram a quina. Em Curitiba, pelo menos cinco apostas garantiram o prêmio de quase R$ 27 mil cada, o suficiente para dar uma folga no orçamento, fazer aquela viagem sonhada ou até investir em novos jogos.

As lotéricas da sorte em foram: Morumby Loterias, Loterias Carmo, Loterias Anchieta e A Municipal Loterias.

Já a quadra (quatro números) teve 6.996 ganhadores, que levaram R$ 721,24 cada um.

Quem ganhou a Mega Sena 2888?

Segundo informações da Caixa Econômica Federal, a aposta que levou o prêmio principal de R$ 46 milhões foi feita no município de Júlio de Castilhos (RS). O sortudo ou sortuda fez uma aposta simples de seis números e acertou tudo.

E agora? Como jogar na próxima Mega Sena?

O próximo sorteio da Mega Sena (concurso 2889) acontece já nesta quinta-feira, dia 17 de julho, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Para tentar a sorte, é só fazer sua aposta até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada, ou online pelo site oficial da Caixa Loterias. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00.

Se quiser aumentar as chances, dá para marcar mais números (até 20), mas o preço sobe. Também é possível participar de bolões organizados pela própria lotérica, uma forma mais acessível de jogar com mais dezenas.

Cidade Loteria Número apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A MUNICIPAL LOTERIAS 6 Sim Simples 1 R$26.962,60 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$26.962,60 CURITIBA/PR LOTERIAS ANCHIETA 6 Sim Simples 1 R$26.962,60 CURITIBA/PR LOTERIAS CARMO 6 Não Bolão 8 R$26.962,56 CURITIBA/PR MORUMBY LOTERIAS 6 Sim Simples 1 R$26.962,60

