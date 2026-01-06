Curitibano que pediu ajuda para voltar ao Brasil morre na guerra da Ucrânia

Natural de Curitiba, Gustavo Rodrigo Faria Mazzocato, de 25 anos, morreu durante a guerra na Ucrânia. A morte foi confirmada à família neste domingo (4/1), cerca de um mês antes do fim do contrato de experiência firmado no país. O paranaense estava na Ucrânia desde julho de 2025.

O último contato com a família ocorreu no dia 29 de dezembro. Em um áudio enviado à esposa, Rafaela Alves, Gustavo disse que queria voltar ao Brasil para rever os familiares, especialmente os avós. A mensagem foi ouvida dias antes da confirmação oficial da morte.

Segundo os familiares, ainda na semana em que chegou à Ucrânia, Gustavo entrou em contato com a Embaixada do Brasil pedindo ajuda urgente para retornar ao país. Ele teria passado por um treinamento básico de aproximadamente 20 dias e recebido a informação de que participaria de uma missão curta, com duração estimada de 15 dias. Após ser enviado para a operação, permaneceu meses sem conseguir manter contato direto.

Gustavo morreu durante uma missão na região de Donbass, no leste da Ucrânia. A informação foi repassada à família pelo comandante da unidade em que ele atuava, a 60ª Brigada ucraniana, conforme relato feito ao G1.

>> Relembre! Vídeo! Curitibano volta da guerra da Ucrânia como presente do Papai Noel e emociona a família

Antes de ir para a guerra, Gustavo trabalhava como administrador e também atuava como motoboy. Ele havia servido ao Exército Brasileiro em 2018. O casal estava junto há cinco anos e tem um filho de três anos. A família é de Curitiba, enquanto Rafaela morava em Brasília com a criança.

Após a confirmação da morte, a esposa tentou novo contato com o comandante da unidade militar, mas não obteve resposta. Ela também procurou o consulado e a Embaixada do Brasil para buscar orientações. Segundo a família, o corpo de Gustavo não deve ser repatriado.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉