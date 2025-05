Curitibano quase lá! Aposta acerta cinco números da Mega-Sena e ganha R$ 49 mil

Uma aposta simples feita em uma lotérica de Curitiba ficou a apenas um número de conquistar o prêmio principal da Mega-Sena 2869, sorteada na noite desta quinta-feira (29). O apostador acertou cinco dos seis números e vai embolsar um prêmio de R$ 49.689,38.

Resultado da Mega Sena 2869 foi: 02, 10, 13, 40, 41 e 53.

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. O próximo sorteio, que acontece no sábado (31), promete pagar R$ 31 milhões para quem acertar todos os números.

A sorte bateu na porta do curitibano, mas não entrou completamente. Mesmo assim, o valor de quase R$ 49 mil é suficiente para realizar alguns sonhos ou fazer um bom investimento.

Segundo a Caixa Econômica Federal a lotérica onde a aposta foi feita fica no bairro de Curitiba chamado Novo Mundo. A lotérica da sorte é a Loterias Capão Raso.

Bora tentar a sorte na Mega Sena?

Para quem quiser tentar a sorte no próximo sorteio, basta registrar a aposta em qualquer lotérica do país ou pelo site e aplicativo da Caixa. O valor mínimo da aposta simples, com seis números, é de R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

O jogo pode ser feito até às 19h do dia do sorteio. A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 50 milhões

Cidade Loteria BARBOSA FERRAZ/PR LOTERICA BARBOSA FERRAZ 7 Não Bolão 14 R$99.378,72 CURITIBA/PR LOTERIAS CAPAO RASO 6 Não Simples 1 R$49.689,38 PONTA GROSSA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Sim Simples 1 R$49.689,38 RONCADOR/PR LOTERICA RONCADOR 6 Não Simples 1 R$49.689,38