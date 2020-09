O curitibano Milton Rodrigues disputa logo mais, nesta quinta-feira (24), uma vaga na grande final do programa Desafio Sob Fogo, do History Channel. O ex-caminhoneiro é um dos representantes do Brasil na edição que reúne os maiores forjadores de facas do país e da América Latina. O programa começa as 23h desta quinta.

Nesta edição os participantes foram divididos em dois grupos de quatro competidores. Milton participou da primeira “leva” e terminou na segunda colocação, ficando para a repescagem, que será formada por dois integrantes do primeiro grupo e dois integrantes do segundo. Os dois vencedores vão disputar a final com os cuteleiros Cléber, de Brasília, e Diego, da Argentina, já classificados.

A Tribuna já contou a história do Milton Rodrigues nos Caçadores de Notícias. Chegou a hora de torcer por uma classificação do curitibano. Se ela acontecer, a Tribuna preparou uma surpresa incrível para vocês.

Portanto, todos na torcida pelo Miltão.

