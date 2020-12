Mesmo com número alto de casos ativos em Curitiba, cerca de 10 mil pessoas nesta quarta-feira (23), muita gente deixou para fazer as compras de Natal na última hora. Na manhã desta quarta, um dia antes da véspera de Natal, o calçadão da Rua XV estava bastante movimentado.

As aglomerações nas ruas tem sido uma das grandes preocupações das autoridades de saúde com a proximidade do Natal e das confraternizações. Na semana passada, o Comitê de Técnica e Ética da Secretaria Municipal da Saúde resolveu liberar o comércio apenas no último domingo (20), para diluir o movimento das compras de Natal e evitar aglomerações nas regiões mais comerciais da cidade.

A medida, no entanto, parece que não surtiu muito efeito. Nas regiões mais centrais, aglomerações aconteceram – o que tem preocupado as autoridades. A Associação Comercial do Paraná (ACP) informou que está empenhada em contribuir nas ações para o controle na disseminação da pandemia e vem realizando campanhas para estimular o consumidor a antecipar suas compras com antecedência.

A entidade disse ainda que tem enviado rotineiramente comunicados aos associados com instruções para quem sejam rigorosos no cumprimento dos protocolos sanitários e para que controlem a presença de consumidores dentro das lojas.