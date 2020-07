Pouco mais de um mês atrás, a curitibana Stephany Rosa da Silva, de 30 anos, voltou a ser notícia em Curitiba. Anos depois de virar meme ao dar entrevista após ser detida dirigindo alcoolizada na noite curitibana, ela tornou pública sua luta contra um câncer raro no ovário e pediu ajuda para custear o tratamento. O tempo, no entanto, não foi seu parceiro nessa batalha. Nesta segunda-feira, Stephany morreu no início da noite desta segunda-feira, no Hospital Marcelino Champagnat.

publicidade

Ela será velada na capela 1 do Cemitério do Santa Cândida, com sepultamento previsto para o mesmo local às 11h desta terça-feira (14).

Apesar de ter sofrido por anos como chacota pela entrevista captada num momento de fragilidade, ela conseguiu comover as pessoas com sua luta. A vakinha virtual organizada para bancar seu tratamento tinha como meta juntar R$ 20 mil para um tratamento experimental no exterior, mas ela conseguiu impressionantes R$ 121.748,71.

Em seu perfil no Facebook, amigos deixaram mensagens de condolências. “Sté que Deus te receba de braços abertos guerreira. Depois de anos lutando contra essa doença maldita, você ganhou o descanso. Saiba que você era muita amada por todos. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, disse a internauta Andressa Lima.

“Que Deus te receba minha amiga! Não tô acreditando que essa doença te levou. Você descansou e viverá em nossos corações para sempre! Meus sentimentos à família e ao seu filho”, lamentou Mariana Gurgel.

publicidade

Em 2012, Stephany foi flagrada dirigindo alcoolizada após ir a um bar de Curitiba no dia em que comemorava seu aniversário. Quando estava na viatura, ela foi entrevistada por algumas equipes de televisão no local e suas declarações (frases desconexas e até engraçadas na ocasião) repercutiram nacionalmente.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?