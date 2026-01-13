Importante

CuritibaConsig: novo telefone gratuito para atendimento a servidores

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
13/01/26
CuritibaConsig tem novo número de telefone para atendimento aos servidores e aposentados. Curitiba, 13/01/2026. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

A partir desta quarta-feira (14/1), servidores, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Curitiba contarão com um novo número de telefone gratuito para atendimento do sistema digital de consignações CuritibaConsig. A Zetrasoft, empresa responsável pelo serviço, disponibilizará o 0800 731 7700 para ligações de todo o Brasil.

O atendimento telefônico e presencial funcionará das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Para quem preferir o contato pessoal, o endereço permanece o mesmo: Avenida Cândido de Abreu, 776, sala 1.307, no Centro Cívico.

Pelo novo canal, os usuários poderão obter informações sobre empréstimos consignados contratados, inclusão e exclusão de consignações, além de serviços relacionados aos cartões de benefícios. A mudança visa facilitar o acesso ao suporte, eliminando custos de ligação para os beneficiários.

É importante ressaltar que o número atual (41) 2626-1102 será desativado. A Secretaria de Gestão de Pessoal (SMGP) recomenda que os interessados anotem o novo contato para evitar transtornos futuros.

