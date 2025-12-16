Bicampeã

Curitiba vence prêmio nacional de excelência em gestão municipal

Curitiba conquistou o principal prêmio do Band Cidades Excelentes 2025 na categoria Capital – IGMA Geral da etapa nacional. A premiação, realizada pelo Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Aquila, busca incentivar a melhoria da gestão pública municipal. O vice-prefeito Paulo Martins recebeu o prêmio em cerimônia em Brasília na noite de segunda-feira (15/2).

A capital paranaense, que também venceu a categoria em 2023, tornou-se bicampeã na 5ª edição do prêmio. Curitiba superou as outras finalistas, Vitória (ES) e São Paulo (SP), destacando-se em pilares como Governança, Eficiência Fiscal e Transparência, Educação, Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

A avaliação é baseada no Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza 71 indicadores distribuídos em seis pilares. O processo envolve o uso de inteligência artificial e big data para analisar informações públicas atualizadas de todas as cidades do país, além de projetos enviados pelas próprias prefeituras.

Este reconhecimento se soma a outros recebidos por Curitiba em 2025, incluindo o título de capital com melhor qualidade de vida no Brasil pelo Índice de Progresso Social 2025 (IPS2025) e o Selo Ouro de excelência do Índice de Transparência da Administração Pública (ITP).

Na etapa estadual do Paraná, Curitiba já havia se destacado entre as cidades com mais de 100 mil habitantes nas categorias Governança, Eficiência Fiscal e Transparência e Educação, qualificando-se assim para a etapa nacional.

