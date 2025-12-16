Curitiba vacina 50% das gestantes elegíveis contra vírus sincicial respiratório

A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba atingiu 50% da meta de vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR) em gestantes, aplicando 2.117 doses em pouco mais de uma semana. A campanha, iniciada em 5 de dezembro, está disponível em 109 unidades de saúde da cidade e visa proteger recém-nascidos contra bronquiolite nos primeiros meses de vida.

O imunizante é indicado para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. A meta trimestral é vacinar cerca de 4.200 mulheres, considerando a estimativa de 16.800 gestantes por ano na capital paranaense. A secretária municipal da saúde, Tatiane Filipak, incentiva as gestantes elegíveis que ainda não se vacinaram a procurar uma unidade de saúde o quanto antes.

Para receber a vacina, as gestantes devem apresentar documento de identidade com foto. Aquelas acompanhadas pelo SUS Curitibano não precisam comprovar a idade gestacional, pois as informações constam no prontuário eletrônico. As demais devem apresentar documentação que comprove estar com 28 semanas ou mais de gestação.

A vacinação contra o VSR é de dose única a cada gestação e pode ser realizada simultaneamente com outras vacinas de rotina, como dTpa, influenza e covid-19. A médica infectologista Marion Burger ressalta que o ideal é que a vacinação ocorra até dez dias antes do parto para garantir a transferência de anticorpos ao feto.

O VSR é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos. Em Curitiba, até 2 de dezembro de 2025, foram registrados 693 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) causados pelo VSR, sendo 58% em bebês menores de 1 ano. A vacinação materna demonstrou eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves por VSR em recém-nascidos.