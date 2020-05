Curitiba ultrapassou nesta quinta-feira (28) a marca de mil casos confirmados de novo coronavírus, com exatos 1.089 resultados positivos. O número foi atingido após o registro de mais 94 casos, a maioria deles, confirmados com testes rápidos feitos em cerca de 10 farmácias da capital. A contabilização dos novos dados, no entanto, resulta na soma de casos de pessoas que já estão recuperadas da doença e que tiveram contato com o vírus há pelo menos 14 dias e não significa, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), uma explosão da covid-19 na cidade. As informações fazem parte da atualização do boletim epidemiológico da SMS.

Segundo o informe divulgado nesta quinta-feira, 809 pessoas infectadas com novo coronavírus superaram a doença, estão sem sintomas e já foram liberadas do isolamento social em Curitiba, incluindo os 82 pacientes que fizeram os testes rápidos em farmácias. Na cidade, 370 moradores ainda aguardam o resultado dos exames e outros 2.080 casos já foram descartados.

“As notificações estavam sendo enviadas há duas semanas para análise epidemiológica, por isso hoje tivemos esse volume tão grande nesses dois parâmetros, [de casos confirmados e de pessoas recuperadas]”, explicou Marion Burger, médica infectologista da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba.

Mortes

Além das pessoas infectadas, ainda conforme o boletim, mais duas mortes em decorrência da covid-19 foram registradas na capital nas últimas 24 horas. As vítimas da doença são dois homens, que estavam internados em hospitais da cidade.

Um deles tinha 65 anos, era ex-fumante, tinha sobrepeso, estava hospitalizado em estado crítico há 20 dias e morreu na quarta-feira (27). O outro era um idoso de 86 anos, que possuía comorbidades como neoplasia, imunodeficiência e doença cardiovascular, e faleceu nesta quinta-feira (28).

Com as novas mortes, o total de óbitos por covid-19 subiu para 42 em Curitiba. Além das mortes confirmadas, Curitiba também investigou outros 265 óbitos: 260 foram descartados e cinco ainda esperam o resultado dos exames laboratoriais.

Internados

Atualmente 97 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 estão internados em hospitais públicos e privados de Curitiba. Deles, 49 estão em unidades de terapia intensiva (UTI) e oito estão em estado mais grave, fazendo uso de ventilação mecânica para respirar.

Covid-19 em números

1.089 casos confirmados

809 recuperados

42 óbitos

2.080 casos descartados

370 casos em investigação

No Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou mais sete mortes e 273 novos diagnósticos de covid-19 em cidades do Paraná nesta quinta-feira (27). Ao todo, o estado soma 3.984 casos confirmados e 169 mortes provocadas pela doença. De acordo com a Sesa, dos quase quatro mil casos, 1.806 estão recuperados, ou seja, 45% das pessoas que tiveram o diagnóstico confirmados estão liberadas do isolamento. E outros 297 pacientes estão internados (7,5%), sendo 122 em UTI e 175 em leito clínico.

As sete pessoas que morreram após contaminação pelo novo coronavírus são cinco mulheres e dois homens, que estavam internados em diferentes municípios do estado. Entre as mulheres, uma delas tinha 46 anos, residia em Cornélio Procópio e foi a óbito dia 20 de maio; a segunda vítima tinha 63 anos, era de Cidade Gaúcha e faleceu sábado (23); outra tinha 49 anos, morava em Curitiba e morreu na segunda-feira (25). Além delas, uma mulher de 47 anos, de São Mateus do Sul, e outra de 65 anos, de Quatro Barras, foram a óbito na terça-feira (26). Já entre os homens, um deles tinha 46 anos, residia em Curitiba e morreu domingo (24), e o outro, de 60 anos, era de Piraquara e faleceu nesta quinta-feira (28).

Em todo o Paraná, 232 cidades têm ao menos um caso confirmado pela covid-19. Em 70 municípios há registro de óbitos pela doença. Ainda segundo o boletim, 1.168 pessoas com suspeita da doença são acompanhadas atualmente pelas autoridades de saúde e outros 26.186 casos já foram descartados.

