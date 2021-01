Nesta sexta-feira (15), a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba registrou 807 novos casos de coronavírus e mais 16 mortes provocadas pela doença. Quatro desses óbitos aconteceram nas últimas 48 horas.

Com os novos casos, Curitiba totaliza 120.529 casos positivos da doença desde o início da pandemia. Destes, 109.624 já se curaram e no momento 8.466 pessoas seguem com sintomas e com potencial de transmitir o vírus.

Entre as novas mortes, sete são homens e nove mulheres, com idades entre 51 e 95 anos. Todos apresentavam fatores de risco para complicações da covid-19. Ao todo, 2.439 mortes foram provocadas pelo coronavírus em Curitiba, desde o início da pandemia.

Nesta sexta-feira (15), a taxa de ocupação dos 371 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 83%. No momento restam 64 leitos livres.

Números da covid-19 em 15 de janeiro

807 novos casos confirmados

16 novos óbitos (4 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 120.529

Casos Ativos – 8.466

Recuperados – 109.624

Óbitos – 2.439