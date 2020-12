A quarta-feira (16) deve ser mais um dia de instabilidade no tempo em Curitiba e região. Chuvas estão previstas ao longo do dia, com pancadas mais fortes entre a tarde e a noite. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia fica parcialmente nublado. O mesmo vale para o Litoral do estado, que terá um dia um pouco mais chuvoso do que na capital. Curitiba e todo o Paraná estão em alerta laranja de temporal, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o Simepar, em Curitiba, a quarta-feira deve apresentar uma variação térmica entre 18º C e 29º C. Embora a frente fria no Paraná tenha se afastado, ainda há bastante umidade no ar trazida pelos ventos de regiões tropicais e pela atuação de uma área de baixa pressão que se intensifica no Paraguai. “Tem chuva prevista. Já pela manhã pode ocorrer chuvas isoladas em alguns bairros, mas as precipitações mais volumosas serão a partir da tarde. Assim como foi na terça-feira (15)”, explicou o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar.

Ainda de acordo com Kneib, na terça-feira, até por volta das 17h15, a quantidade de chuva que caiu na capital foi de cerca de 12,2 mm. Já a quantidade mensal registrada até o mesmo horário, nesta primeira quinzena de dezembro, era de 120 mm, sendo que a média para o mês é de 125,5 mm.

Litoral

Segundo o Simepar, deve chover em vários horários do dia nas praias do Paraná. “Além da umidade já presente por causa dos ventos sentido nordeste, a proximidade com a Serra do Mar contribui para segurar a umidade nessa região. Com isso, o dia tende a ser mais chuvoso do que em Curitiba. Mas, assim como na capital, a sensação é de tempo abafado, principalmente à tarde”, apontou Kneib.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem ficar entre 21º C e 30º C.

Alerta laranja de temporal

O alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia engloba chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos (60-100 Km/h) e queda de granizo. Há ainda risco de corte de energia elétrica queda de árvores e de alagamentos.

Os alertar são divididos em uma escala de cores que vai do Verde, o mais fraco, amarelo, laranja e vermelho, o mais grave.