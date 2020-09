As condições do tempo devem mudar pouco em Curitiba e região nesta quinta-feira (24), a não ser pela elevação maior nas temperaturas. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o céu ainda segue encoberto de nuvens na capital e o sol pouco aparece. As máximas previstas para a região chegam próximas dos 25º C. No Litoral, o tempo esquenta de forma lenta nesta quinta e a presença de nuvens é mais intensa e pode chover na região da Serra do Mar.

publicidade

Conforme aponta o Simepar, as temperaturas em Curitiba variam entre 12º C e 25º C nesta quinta-feira. O tempo no Paraná, como um todo, permanece com poucas mudanças. A não ser pela possibilidade de chuva isolada na encosta de Serra do Mar, a partir do período do fim da tarde. Vale o mesmo para áreas mais ao centro do estado.

LEIA MAIS – Bombeamento de água em pedreira na região de Curitiba expõe carcaça de ônibus

Nas demais regiões, o céu mais aberto segue predominando com sol. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, no Oeste, a máxima prevista pelo Simepar é de 29º C.

Praias

No Litoral do estado as temperaturas também começam a se elevar a partir desta quinta. Segundo o mapa do Simepar, a tendência é que essa crescente se mantenha até o domingo, quando a máxima à beira-mar pode atingir os 28º C. Mas, vale lembrar, que mesmo com os dias um pouco mais quentes, o sol não deve predominar com força. Ele segue escondido entre nuvens durante a semana.

publicidade

Nesta quinta-feira, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a variação térmica apontada pela meteorologia deve ficar entre 15º C e 25º C.