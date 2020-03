O tempo deve se manter mais firme em Curitiba nesta sexta-feira (6). Uma massa de ar mais seco que se estabeleceu no Sul do Brasil mantém a estabilidade atmosférica nas diversas regiões paranaenses.

publicidade

Em Curitiba, de acordo com o Simepara, a sexta deve apresentar temperaturas variando entre 14°C e 25°C. Não há previsão de chuva e sol deve aparecer com menos nuvens do que nos últimos dias. A melhora do tempo ocorre pela mudança na direção dos ventos. Antes, eles estavam orientados do oceano para o continente. Agora, eles chegam do Sul. Não há previsão de chuva em Curitiba.

LEIA MAIS – Caminhão para doação de cabelos estaciona em Curitiba nesta sexta-feira

O dia na capital começou com termômetros mais amenos entre o centro-sul e o leste do Paraná, mas o sol predomina e as temperaturas ficam agradáveis no decorrer da tarde. Entre as regiões oeste e noroeste, o sol predomina desde as primeiras horas do dia.

Litoral

Nas praias do Paraná, a previsão segue parecida com a da capital. Não há previsão de chuva nesta sexta-feira e o sol já deve brilhar logo nas primeiras horas do dia. As temperaturas também devem se elevar. Em Guaratuba, Pontal do Paraná e Matinhos, a previsão de Máxima gira em torno dos 28° C, com Mínima próxima dos 20° C.

Nas demais regiões do estado, o sol prevalece e há possibilidade de chuvas isoladas no período da tarde. Para ser ter ideia do calor, em Foz do Iguaçu, a Máxima pode atingir os 35° C. Já Francisco Beltrão e Guaíra devem ter Máxima de 31° C.