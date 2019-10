Com uma cultura gastronômica saborosa e uma história riquíssima, a Espanha se transformou em uma das principais portas de entrada para os brasileiros na Europa. Para quem ainda não conhece o país do “velho continente” ou quer matar um pouco da saudade, Curitiba vai receber, no próximo dia 11 de novembro, o “sábado espanhol”. O evento será promovido pela Garage Vinhos, loja conceito da importadora e distribuidora Bodegas – Selecionadores de Vinhos na cidade de Curitiba.

Durante o “sábado espanhol”, que terá entrada gratuita, serão servidas na rua opções de vinhos Navaldar, produzidos pela tradicional vinícola familiar Bodegas d. Mateos, uma das mais tradicionais e mais premiadas da Espanha, pelo preço fixo de R$ 10 (por taça). O público terá à disposição três rótulos especiais de muita qualidade: Navaldar Tempranillo, Navaldar Rosado e Navaldar Blanco.

Propondo uma harmonização completa, o evento trará ainda as tradicionais tapas espanholas, produzidas pelo chef Raffael Figlarz. Durante o sábado, serão comercializadas deliciosas tapas de caponata e presunto de parma pelo valor de R$ 10 (2 unidades). “A ideia é trazer um pouco da encantadora Espanha para a cidade de Curitiba, propondo uma harmonização perfeita entre vinhos marcantes e as tradicionais tapas”, comenta Abel Blumenkrantz, executivo da Garage Vinhos.

A Garage Vinhos fica na Rua Teixeira Coelho (nº 182), no bairro Batel. O “sábado espanhol” será realizado das 11h às 18h, com entrada gratuita. Mais informações no site www.garagevinhos.com.br ou pelo telefone (41) 3528-1844.