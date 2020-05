A sexta-feira (29) registrou a temperatura mais fria do ano em Curitiba, segundo o Instituto Simepar. Na capital o termômetro chegou a 4,7ºC, superando o recorde desta quinta-feira, quando Curitiba registrou 5,1 graus. No interior do Paraná, em General Carneiro, uma das cidades mais frias do Estado, o registro foi de – 1,3 grau. Em Curitiba, uma forte neblina tomou conta de algumas regiões da cidade, aí vem a dívida: neblina que baixa é sol que racha?

Se depender do Simepar hoje este ditado vai fazer sentido. Apesar da manhã gelada, a sexta-feira promete ter uma grande amplitude térmica (diferença entre a mínima e a máxima) e os termômetros podem chegar aos 24°C. Segundo o Simepar, o tempo será muito semelhante ao de quinta-feira (28) por causa da massa de ar seco e frio. A umidade do ar segue abaixo dos 50%.

Também não há previsão de chuva em todo o Paraná na sexta-feira. O final de semana também deve permanecer com o tempo firme. O estado enfrenta o pior cenário de seca dos últimos 100 anos, por isso é fundamental que a população economize água.

No sul do estado, geada nas cidades de União da Vitória e General Carneiro, que registrou -1,3 grau logo cedo. Já no norte, Londrina e Maringá terão tempo firme, com máxima de 28°C e mínimas de 8°C.

Já no litoral, as temperaturas serão mais altas, também com sol aberto. Em Guaratuba, a máxima é de 23°C e a mínima de 12°C.

