Após o ciclone extra tropical, que atingiu o Sul do Brasil, trazendo menos efeitos do que se esperava para Curitiba, uma massa de ar frio vai abaixar a temperatura no Paraná. A capital não sofreu com os ventos do ciclone nesta semana, mas no final da noite já era possível sentir o vento gelado.

Já o risco de tempestade está descartado pelo Simepar, bem como foi retirado o alerta laranja emitido ontem pelo Imnet.

Por isso, nesta quinta-feira (9), teremos um dia frio. A mínima em Curitiba será de 7°C e a máxima de 20°C. O sol irá aparecer em alguns momentos do dia, mas o céu terá a presença marcante das nuvens. Não há previsão de chuva na região da capital paranaense.

A tendência é que a temperatura despenque ainda mais na sexta-feira (10), com mínima de 5°C e risco de geada.

No Centro-Sul, o risco de geada já vem logo na quinta-feira (9), principalmente nas regiões próximas de Pato Branco e União da Vitória.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?