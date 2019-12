Curitiba e boa parte do interior do estado terão mais um dia de muita nebulosidade, calor e chuva nesta quinta-feira (12). Nos extremos oeste e leste, por exemplo, o sol deve predominar e as temperaturas devem subir bastante, com a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) apontando para até 37ºC em Foz do Iguaçu, no extremo oeste paranaense e 29ºC para Curitiba.

O calor mais intenso na capital, principalmente ao longo da tarde, período em que o sol aparece, favorece a formação de condições para que temporais caiam sobre a cidade. O dia começa com mínima de 18ºC, sob intensa nebulosidade. Ao longo da manhã, as nuvens se deslocam e deixam o sol aparecer, o que esquenta os termômetros, que vão aos 29ºC. Porém, à tarde, a chuva deve cair com alguma intensidade na capital, chegando a um acumulado de 4 milímetros.

Litoral

A previsão para a faixa litorânea é de sol e tempo mais aberto durante o dia. Há alguma chance de pancadas de chuva durante a tarde, mas o predomínio deve ser de sol e tempo bom. Assim, os termômetros sobem e chegam aos 33ºC, próximo a hora do almoço. A mínima deve ficar em torno de 22ºC.

Interior

A frente fria que cobria boa parte do interior do Paraná se desloca em direção a São Paulo e o tempo deve ser mais aberto. A faixa mais a oeste do Paraná segue com tempo aberto e temperaturas em alta, com máxima prevista pra até 37ºC, em Foz do Iguaçu. A mínima fica em 19ºC, em Francisco Beltrão.

Na faixa mais central do estado, nas regiões Norte, Sul e dos Campos Gerais, o clima é parecido com o visto em Curitiba. Sol aparecendo de forma esporádica, grandes períodos encobertos e chance de alguma chuva. A temperatura não sobe muito nessas regiões, marcando até 27ºC em Londrina, com mínima de 16ºC em Guarapuava.