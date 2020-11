A prefeitura de Curitiba realiza neste sábado (21) mutirão contra poliomielite e multivacinação. Será no sistema drive thru em seis pontos da cidade, além de quatro Unidades de Saúde que oferecerão doses da multivacinação pra crianças e adolescentes.

“O ano é atípico em razão da pandemia, mas nossas unidades e profissionais estão totalmente preparados para atender a população com total segurança. A vacinação é fundamental para que não tenhamos a volta de doenças graves como a paralisia infantil, que causou perdas e sequelas graves nas crianças em décadas anteriores”, afirma Márcia Huçulak, secretária municipal da Saúde, que participou de uma coletiva nesta sexta-feira ressaltando a necessidade de cuidado da população contra o coronavírus.

Locais do mutirão da vacina deste sábado

Horário: das 9h às 17h

Drive-thru da gotinha

Cajuru – Rua da Cidadania do Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150, Cajuru

CIC – Parque dos Tropeiros – Rua Maria Lúcia Locher de Athayde, CIC

Matriz – Praça Ouvidor Pardinho – Rua Nunes Machado, Rebouças

Portão – Estacionamento do supermercado BIG – Rua Arthur Bernardes, 1.250, Santa Quitéria

Pinheirinho – Associação Centro de Educação Cristã Acadêmica – Rua Major Vicente de Castro, 2.575, Fanny

Boqueirão – Rua da Cidadania do Boqueirão, na Praça do Carmo – Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430

Unidades de Saúde – Pólio e multivacinação

US Campina do Siqueira- Rua Gen. Mário Tourinho, 1.684, Campina do Siqueira

US Rio Bonito – Rua Fanny Bertoldi, 170, Campo do Santana

US Bairro Alto – Rua Jornalista Alceu Chichorro Jr, 314, Bairro Alto

US São João Del Rey – Rua Realeza, 259, Sítio Cercado

US Ouvidor Pardinho – Praça Ouvidor Pardinho, Centro

Outras vacinas

Estão no pacote da multivacinação: BCG (tuberculose); rotavírus (diarreia); poliomelite oral e intramuscular (paralisia infantil); pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, Haemophilus influenza tipo b – Hib); pneumocócica; meningocócica; DTP; tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola); tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), HPV (câncer de colo de útero e verrugas genitais); além das vacinas contra febre amarela, varicela e hepatite A e hepatite B.

A meningo ACWY é uma novidade neste ano, e protege contra meningite e infecções generalizadas, causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y e está disponível para adolescentes de 11 a 12 anos.