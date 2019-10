Depois de um final de semana de tempo aberto, calor e temporal, Curitiba terá um início de semana chuvoso, mas ainda quente. Devido ao calor já nas primeiras horas do dia, o Simepar prevê para esta segunda-feira (28) a formação de áreas de instabilidade, com possibilidade de chuvas fortes e temporais, porém em áreas isoladas. As precipitações são esperadas para o fim da tarde e durante a noite. A temperatura na capital do estado fica entre 17°C e 26°C.

+Leia mais! Polícia investiga assassinato de PM querido da corporação!

Ao longo da semana o tempo em Curitiba será marcado pela presença de muito calor e chuvas irregulares, quase sempre no fim do dia. As temperaturas entre terça-feira (29) e quinta-feira (31) ficam entre 19°C e chegam ao pico de 33°C.

Como fica o tempo no litoral e interior?

As cidades litorâneas terão condições e temperaturas parecidas com Curitiba ao longo da semana, com chuvas previstas nos finais de tarde e temperaturas entre 21°C e 33°C.

Calor ainda mais intenso está previsto para o Norte e Noroeste do estado. Em Paranavaí, por exemplo, a temperatura na quinta-feira (31) pode chegar aos 38°C. Maringá e Londrina terão variação de temperatura, ao longo da semana, entre 22°C e 36°C.