Curitiba terá bloqueios de trânsito para eventos no fim de semana

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) de Curitiba informa que haverá alterações no tráfego em algumas ruas da cidade nos dias 24 e 25 de janeiro, devido à realização de três eventos. Agentes e monitores de trânsito estarão presentes para garantir a segurança de todos.

No sábado (24/1), das 15h às 19h, ocorre o Pré-Carnaval Garibaldis e Sacis no bairro Tatuquara, na Rua Poeta Bernardes Guimarães. Haverá bloqueio no trecho entre as ruas Enette Dubard e Bruno Dressler.

No domingo (25/1), a Corrida Batel Run acontece das 7h às 8h30, com largada próxima ao Hard Rock Café. O evento deve reunir cerca de 3 mil participantes e terá percursos de 5 km e 10 km, com bloqueios acompanhando os trajetos. Algumas linhas do transporte coletivo realizarão desvios de itinerário das 5h às 11h.

Também no domingo, das 15h às 19h, acontece o Pré-Carnaval Garibaldis e Sacis no Bairro Novo, na Rua São José dos Pinhais. O bloqueio será no trecho entre as ruas Nova Aurora e Delegado Gentil Portugal Tavares.

A SMDT recomenda que os motoristas evitem circular pelas regiões afetadas, respeitem a sinalização provisória e sigam as orientações dos agentes durante o fim de semana. Informações detalhadas sobre os percursos e linhas de ônibus afetadas estão disponíveis no site da prefeitura.